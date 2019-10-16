大律師公會邀會員討論香港危機　戴啟思：無情況比政府施暴更蠶食法治 (19:45)

資深大律師蔡維邦上周三（9日）辭任香港大律師公會副主席及其他職務，並於昨日（15日）撰文表示，大律師必須譴責近日示威者的暴力，惟公會選擇沉默，他因而離任。大律師公會主席戴啟思今日（16日）發信予會員，邀請他們本月底開會討論香港面臨的危機。公會回覆本報查詢時表示，公會不時召開特別會議，否認與蔡維邦離任有關。
戴啟思在信中表示，香港面對的危機須由政治手段解決，惟現時不見任何政治上的解決方案，故公會希望為政府找出明智的方案，當中包括政治改革。他指出，專業人士不應和政治黨派扯上關係，強調會議和政治目的無關。
戴啟思亦在信中列出公會由6月至9月發表的聲明，包括促請政府撤回《逃犯條例》草案、批評警隊於港鐵元朗站及太子站事件的處理手法、指摘有市民違反法庭禁制令及指罵律政司檢控官等。
戴啟思提到有人批評，公會只回應警方濫用武力，而忽視示威者暴力程度更高。他表示，法治精神講求政府所有行為也要合法，而警隊是政府的「行政延伸機構」（executive arm），能合法用武；如果警員有系統地違法，甚至獲上級包庇，此等行為令人憂慮（alarming），因為沒有其他情況比起不負責任的政府向公眾施暴更為蠶食法治（There is nothing more corrosive to the Rule of Law than violence inflicted on members of the public by apparently unaccountable state agents）。
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