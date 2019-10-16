大律師公會邀會員討論香港危機　戴啟思：無情況比政府施暴更蠶食法治 (19:45)

戴啟思在信中表示，香港面對的危機須由政治手段解決，惟現時不見任何政治上的解決方案，故公會希望為政府找出明智的方案，當中包括政治改革。他指出，專業人士不應和政治黨派扯上關係，強調會議和政治目的無關。

戴啟思亦在信中列出公會由6月至9月發表的聲明，包括促請政府撤回《逃犯條例》草案、批評警隊於港鐵元朗站及太子站事件的處理手法、指摘有市民違反法庭禁制令及指罵律政司檢控官等。

戴啟思提到有人批評，公會只回應警方濫用武力，而忽視示威者暴力程度更高。他表示，法治精神講求政府所有行為也要合法，而警隊是政府的「行政延伸機構」（executive arm），能合法用武；如果警員有系統地違法，甚至獲上級包庇，此等行為令人憂慮（alarming），因為沒有其他情況比起不負責任的政府向公眾施暴更為蠶食法治（There is nothing more corrosive to the Rule of Law than violence inflicted on members of the public by apparently unaccountable state agents）。

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