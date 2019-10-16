台灣高等教育展周五開始　稱港生赴台數目過去數年相若 (20:15)

梁冠芬表示，在展開學生升學輔導期間，未有聽過學生因反修例運動希望離港升學，反而多因台灣的大學提供學科種類較多，所以有意赴台。台北經濟文化辦事處首席副組長馬湘萍表示，到台灣升學的其中一大優勢為多元學系選擇及職業生涯發展，台灣大學提供一些香港的大學沒有的學系，如海洋和森林系等，學生可以有較多選擇。今年台灣熱門學系有外語、日本語、機械、獸醫和醫學工程等科目。

2019台灣高等教育展將於九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2展出，特意設立八大特色展區，如「醫藥/治療/護理」、「餐飲/休閒/運動」和「海洋/森林/農業」等，集合港生熱門學系，展覽各校辦學理念、特色和教學重點。

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