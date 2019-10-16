休班警強姦女網友成孕　重審仍被判罪成囚5年10個月 (19:00)

4女3男陪審團以6比1裁定被告李偉嘉（33歲）一項強姦罪成。辯方求情稱，被告與女友育有一名女兒，事件對他造成重大打擊。他以往品行良好，為改善家庭生活加入警隊，屢獲嘉許，本案並非有預謀，亦不涉及暴力，他事後亦前途盡毀。

法官判刑明言，本案事主再度上庭作供，憶起舊事亦難掩傷痛，可見事件傷害甚深。法官指出強姦屬嚴重罪行，被告趁事主醉酒後、沒有能力反抗時強姦她，更因一己私慾沒有戴安全套性交，因快感忽略事主懷孕風險，最終事主確有懷孕，屬加刑因素。

但法官考慮到被告曾在警察學校考獲「銀笛獎」，任職警員期間獲得47封嘉許信件，以往有良好品格，酌量減刑，終判其入獄5年10個月。

其他報道：前法庭書記睹警毆乘客疑患PTSD 向盧偉聰索償押後明年再訊

其他報道：【區議會選舉】選民登記冊可查姓名地址警遭「起底」 員佐級協會求頒禁令遭拒