【石棺藏屍案】小草：首被告威脅同逃台灣　否則與警察「Uncle」推卸所有責任 (18:45)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

與三名被告同住案發單位的污點證人「小草」何菱瑜供稱，案發當日不相信眾被告已殺死事主，「以為講笑」，首被告聲稱屍體放在單位下層廁所，並在手及腳部放血，但她沒有目睹屍體。

小草翌晚折返單位，發現下層客廳有「石棺」，首被告稱調低冷氣溫度，令水泥更快變乾，但她沒有問「石棺」藏有甚麼。3月6日，小草嗅到單位有濃烈的血腥味，「石棺」有血水滲出，她才相信眾被告殺人之說，並感到害怕，認為他們「殺得一個，可以殺多個」。

3月7日，次被告提議「搞唔掂就著草」，又稱「畀人發現要坐十年廿年」。3日後，眾被告致電小草，要求她一同潛逃至台灣；小草開初拒絕，但首被告要脅「如果你唔走，我同Uncle將所有嘢推晒落你度」。小草解釋，該Uncle是首被告前女友親戚，任職警察。小草不知所措及感到害怕，終答應一同潛逃，抵達機場後致電男友稱「佢哋殺咗人，所以我要走」。聆訊明（17日）續。

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