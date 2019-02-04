【禁蒙面法】的士深水埗撞人群案公司經理涉暴動准保釋　官質疑控方事主警員匿名 (19:15)

報稱公司經理的被告張子龍（32歲）在庭上多次掩臉痛哭；3項控罪指被告於本月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界連同其他身分不詳人士參與暴動、意圖使中國籍男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，以及身處非法集結時無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，即一個黑色口罩。

控方申請押後以待進一步調查，包括翻查閉路電視及作DNA鑑證。主任裁判官錢禮批准申請，將案件押後至明年1月8日再訊，被告獲准以1萬元現金保釋，其間不得離港，須每星期向警署報到一次。

對於控方以X代表傷人案事主，錢官在庭上提出質疑，表示早得悉《南華早報》已刊登事主的專訪，包括其全名「Henry Cheng-Kwok-Chuen」（鄭國泉）。控方稱不知曉有關報道，解釋事主曾收滋擾電話，擔心自身安全故提出希望匿名。

錢官指出，控方事先沒有向法庭提出匿名申請，反問控方憑什麼理據這樣做。除此之外，辯方更向法庭透露，證人列表上的兩名警員與一名目擊證人分別被名為A、B、Y。控方解釋，警方因近日事件，害怕被「起底」故希望匿名。

錢官批評控方，把案中警員匿名並非慣常做法，指此舉會影響辯方抗辯及構成不公。錢官下令控方必須就此作書面陳辭，於下次聆訊前7日呈交法庭。

其他報道：【區議會選舉】選民登記冊可查姓名地址警遭「起底」 員佐級協會求頒禁令遭拒

其他報道：外交部駐港公署：美打香港牌 趁火打劫遏制中國發展

其他報道：【石棺藏屍案】污點證人「小草」作供 稱3被告曾認真討論殺事主

其他報道：前法庭書記睹警毆乘客疑患PTSD 向盧偉聰索償押後明年再訊