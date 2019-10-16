【逃犯條例】挪威議員提名香港人角逐諾貝爾和平獎 (18:15)

挪威自由黨成員Guri Melby表示，她提名香港人角逐諾貝爾和平獎，是因為他們正為言論自由、民主和法治等基本人權而戰，港人所做的事不單影響香港本身，亦影響世界其他地方。她在提名辭中指出，香港的學生、教師、政客以至每個香港人，都冒着生命危險維護言論自由和民主，國際社會必須顯示他們認可（acknowledges）港人的爭鬥，以及支持這些原則。由於反修例示威「無大台」，所有行動討論和決定是在網上進行，Melby因此決定提名所有香港人而非個別的人角逐和平獎。

Melby表示，她近期曾到訪香港，對警暴（police brutality）感到震驚，同時對示威者的勇氣留下深刻印象。她憶述，在香港曾與她對談的人都強調，反修例運動是「人民的運動」，故她強調是次諾貝爾和平獎提名是歸於香港的「反修例運動」。她指出，港人提醒世人尊重國際條約、憲制原則、民主和言論自由的重要性，對和平的貢獻相當大（considerable），因此應獲諾貝爾和平獎。

（撕威自由黨網頁）

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