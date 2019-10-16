【施政報告】民主派稱「零分都畀多佢」　新民黨不欲評分　自由黨稱合格 (17:35)

自由黨黨魁鍾國斌則稱，在如此困難的情況下，特首都能交出《施政報告》已是很難得，會給予合格分數，但不太高分。鍾國斌指出，現時香港經濟受嚴重打擊，多個界別都是重災區，但《施政報告》未見解決困局方案。該黨批發及零售界議員邵家輝稱，最重要是社會回復安寧、止暴制亂才是大前提，小恩小惠短期內不會帶來大起色。

葉劉淑儀承認報告較短、涵蓋範圍較少，她稱在政治、青年、教育等問題都未能深入討論，須待特首止暴制亂後，才能處理上述根深蒂固的問題。對於政府將首置九成按揭由400萬提升至800萬，她相信，可協助部分人供首期，但繼續供款或有困難。

民主黨主席胡志偉指出，林鄭月娥在引言中，只將所有問題歸咎於社會的錯而非她自己，社會希望她就警暴問題問責，但《施政報告》找不到片言隻語，斥她只一味推卸。他強調，林鄭月娥必須承擔責任，問責下台，並應大幅改組警隊，才能出現新的可能性。

公民黨黨魁楊岳橋稱，林鄭月娥明言不會重啟政改，亦堅決擁護「人大831」方案，可見缺誠意修補與港人的關係，亦無檢討自身不足。他認為《施政報告》欠缺創意，只是搬字過紙，猶如「看守政府」。

人民力量陳志全亦說，林鄭月娥在引言讚揚警隊，是與民為敵而非講和；他指出，林鄭月娥稱愛護兒童最為難聽，「有無看過被捕小朋友？至今逾2500人（被捕），三成為18歲以下，更被恐嚇、侮辱、被打，是甚麼愛護兒童？」

資訊科技界議員莫乃光稱，醫療、教育、創意等以往大篇幅的範疇今次均不見，認為林鄭月娥只冀用建屋止暴制亂，其他政策範圍卻未見重視，政府猶如已停擺。

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