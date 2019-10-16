知專再公開16閉路電視片段　學生疑陳彥霖教員室脫鞋 (16:58)

網傳學生定下今午3時為死線，要求校方提供完整閉路電視片段。學生會中午在校園播放校方提供的16條閉路電視片段，其後呼籲學生克制，強調升級行動與學生會無關。現場學生看畢片段後，約10人衝入校園，3名保安緊隨，另有學生把守學校門口，現時校園內所有升降機已鎖上停用。

有學生表示，部分人看完片段後，懷疑陳彥霖曾到教員室，並在該處脫鞋，故有約20人到教員室尋找，有人強行打開教員室附近的儲物室但搜尋無果，逗留約20分鐘後離開。另有學生稱今日已達成不破壞校園的共識。記者在場觀察，有人於5樓及7樓升降機口，在地上噴上「彥霖出𨋢」等字眼。

知專一年級生劉同學認為，校方現時才公開片段是太遲，公開亦不代表做法正確，希望校方交代一開始隱瞞什麼，心中尚有疑問未釐清。

知專學生會主席梁健榮表示，個人不代表6000名學生立場，他認為校方公開16條片段，代表願意聆聽學生訴求，現時學生會正收集同學意見及聯署，稍後會交到職訓局總部大樓，又會約校方公開對話。

另外，網上流傳一名自稱是陳彥霖母親的人表示不希望校方發放閉路電視片段，職訓局稱一直努力聯絡陳彥霖母親，希望作出溝通。

相關報道：

公開更長片段 知專續遭破壞 目擊者：曾見疑似事主赤腳行走 精神恍惚

電郵稱示威者「曱甴」 職訓局：職員個人表述