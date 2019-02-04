【施政報告】林鄭：暴徒要為破壞香港負責　推23條機會低　預告明晚8時fb直播 (16:20)

《明報》就反修例風波委託中大傳播與民意調查中心做第五輪民意調查，其中近月警察和示威者愈來愈多使用武力，52.5%受訪者認為特區政府責任最大；51.5%受訪者完全不信任警方。林鄭月娥回應稱，過去數月不斷回應類似問題，相關問題不會因一個民調令其加深或減退，而現時香港首要是停止暴力。她稱，有一小撮暴徒已到極端地步破壞香港，如要追究責任，應是作出「極端破壞行為的暴徒」負上責任，她希望整個香港對抗暴力行為。

林鄭月娥承認，過去《施政報告》文本有提及23條立法的憲制責任，惟今屆沒有在報告內提及。她稱，23條立法工作回歸以來做過一次，引起社會很大紛爭，她一向的說法是必須要審時度勢，在適當環境未來到前，如有其他法律可用作維護國家安全，政府不能避而不用。她續稱，其特首任期已屆一半，「現在看來，我連目前紛爭暴亂行為都未能完全可以遏止，要做另一場非常有爭議的工作，機會實在比較低」。

林鄭：已符《基本法》要求向立法會作《施政報告》

林鄭月娥早上在立法會兩度短暫發言後被民主派議員打斷，立法會主席梁君彥終宣布休會，她中午以視像發表《施政報告》。她說，今早雖然只在立法會短短說了數句說話，認為已符合《基本法》對特首憲制要求，即向立法會作《施政報告》，而立法會要聽取報告，「此目的已達到」，因她已親身進入立法會議事廳，對未能宣讀整份報告感到可惜。

林鄭月娥補充，明晚（17日）8時將透過facebook直播，與網民對話溝通。

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