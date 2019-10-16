【石棺藏屍案】污點證人「小草」作供　稱3被告曾認真討論殺事主 (15:30)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方今早傳召現時22歲污點證人、綽號「小草」的何菱瑜作供，控方恭賀她不久前剛生育孩子。法官在她作供前表示，據律政司發出免予起訴通知書，她須承諾在作供時詳盡講出真相才免予起訴，否則律政司可繼續提出起訴。小草表示明白後宣誓作供。

「小草」供稱，她在2015年9月後獲首被告邀請居於案發單位，與首被告睡在同一牀褥，但兩人只是朋友。她除與3名被告同住，還有另外兩名同屋室友，但兩人在案發前已搬遷。6人同住時，因組織「There」召開多次會議，討論犯罪活動，例如毒品、造假證件等，但沒有實質行動。首被告是會議領導者，最初更有人記錄會議詳情。

小草續說，兩名室友2016年初搬走，他們自此沒有參與會議，而她則在組織「There」擔任文書工作，月薪8000元，有時會記錄首被告的說話，會議有提及殺死事主，組織會發放3000萬美元，討論氣氛亦較平時認真。

小草稱，2016年3月4日案發日早上9時折返案發單位，見到第一及第三被告用電腦Google地圖尋找地點，並聲稱「搵緊地方殺阿J」，又提議打劫事主。首被告曾問小草「邊個地方好」，小草回應稱大嶼山，但否認這是提議埋屍地點。

第一及第三被告曾外出買工具，回來時拿出一樽哥羅芳。三名被告輪流嗅哥羅芳，並說「好大陣味」，然後次被告用前室友的內褲沾上哥羅芳。

早上11時許，第一及第三被告前往荃灣某商場接事主，至近下午1時抵達單位。小草當時在閣樓睡覺，次被告曾上閣樓取沾有哥羅芳的內褲，其後聽到男聲與次被告大聲互喊「X你老母」，首被告則在閣樓叮囑她不要到下層，再有人說「唔好玩啦，會死人㗎」，傳出「唔唔」聲，再呼喊首被告到下層幫手。首被告折返閣樓時，從櫃子取出針筒及瓶子，向小草解釋「阿J死咗」，樓下則有人說「都唔知真死定假死」。聆訊下午繼續。

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