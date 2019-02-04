【施政報告．交通】公共交通補貼上限升至400元 (14:05)

特首林鄭月娥發表任內第三份《施政報告》，公共交通方面，林鄭月娥提出三項紓緩交通費壓力的措施。第一，優化今年推出的「公共交通費用補貼計劃」，把補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的四分之一提升至三分之一，並把每月補貼金額上限由現時300元提高至400元，政府每年提供的補貼金額將由23億元增加至約31億元。
擬豁免新隧道收費
第二，隨着屯門至赤鱲角連接路海底隧道及將軍澳—藍田隧道在未來兩年相繼落成，往來大嶼山和將軍澳的交通將分別得以分流，亦為豁免有關隧道收費提供契機。
政府建議，當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，政府豁免新隧道和青嶼幹線的收費；當將軍澳 —藍田隧道在2021年底啟用時，豁免新隧道和將軍澳隧道收費。
補貼2.6億渡輪開支
第三，香港的離島渡輪服務經營困難，政府自2011年起為六條離島渡輪航線提供特別協助，以維持服務和減輕票價加幅對乘客的影響。政府會擴展相關措施至另外八條離島渡輪航線。上述14條航線每年的補貼開支約2.6億元；在2021年往後約十年間，分兩階段為11條渡輪航線全面更新船隊及採用更環保船隻，預計涉及購置47艘新船，以提升服務質素和推動環保。
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