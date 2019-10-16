【施政報告．學童】2500元學習津貼恆常化　下學年料90萬學生受惠 (13:44)

財政司長於今年8月中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次過2500元的學生學習津貼；林鄭月娥建議由2020／21學年起，將學習津貼恆常化，每名學生每年會獲得2500元學習津貼，預計全港約有90萬名學生受惠。

．支援低收入家庭 兒童津貼增40%

為進一步支援較低收入的在職家庭自力更生及紓緩跨代貧窮，建議全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鈎的住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。以一個育有兩名合資格兒童的四人家庭為例，在計劃下可領取的最高金額將由現時每月3200元增加至每月4200元，增幅超過三成。

．到校學前康復服務名額增至7000

繼去年10月把到校學前康復服務恆常化後，已於今個月將有關服務名額增加至7000個，仍計劃於未來三個學年每年再增加1000個服務名額，即合共提供總數1萬個名額，以逐步達至「零輪候」目標。政府將於明年初推行為期20個月試驗計劃，在幼稚園或幼稚園暨幼兒中心為有特殊需要迹象的兒童提供早期介入服務。

另外，政府會加強課餘託管服務，新措施包括增加2500個豁免全費名額、放寬申請資格、提高資助額、為有特殊學習需要學童提供額外資助及簡化經濟審查程序等，預計可惠及超過5700名學童及其家庭。

．未來5年改造170康文署轄下公共遊樂空間

政府計劃在未來5年改造全港超過170個康樂及文化事務署轄下的公共遊樂空間；為使設施更具創意和趣味，同時滿足居民需要，康文署在改造設施過程中會鼓勵和促進社區參與和民間共議。

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