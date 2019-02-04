【施政報告．房屋】未來3年提供1萬過渡房屋　1760青年宿舍料未來兩年落成 (13:15)

她提出短、中期支援措施：

．大幅增加過渡房屋項目，在未來3年合共提供1萬個單位，相關單位除建於短期空置的政府土地和公共設施外，也會在私人發展商借出的土地上進行。

市建局、香港房屋協會和香港建造商會等機構將為營辦的民間團體提供專業意見和項目管理支援，而政府預留的建設費用亦由早前公布的20億元，相應增加至50億元。政府也會繼續推展特設為滿足青年人短暫住房需要的青年宿舍，其中屬兩個項目的1760個單位將於未來兩年落成，另外有5個可提供約1600個單位的項目亦在進行中。

．透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援。政府將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，讓政府可以在2020年年底前完成推出恆常現金津貼計劃的研究。另外，政府建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。

．邀請房委會研究重建房委會旗下的工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應。

．現時在39個「租者置其屋計劃」屋邨中，約有4.2萬個未售出單位，現時平均定價約為評估市值的二折。為進一步滿足公屋租戶的置業訴求，政府建議房委會積極部署，加快出售這些單位。

．繼於2019年出售合共約8600個居屋和「綠置居」單位，預售更多正在興建的居屋和「綠置居」單位，預計2020年可高達約12,000個，以盡快滿足市民的置業期望。

．繼今年推出3000個「白居二」配額，政府建議房委會在2020年進一步增加配額，以滿足更多白表人士的置業需求。

另外，林鄭月娥稱，「綠表置居計劃」（綠置居）已經恆常化，去年已出售約2500個單位；就中等收入家庭對資助出售房屋的需求，「白表居屋第二市場計劃」（白居二）已恆常化，並逐步增加配額。

林鄭月娥指出，聽到月入數萬元的年輕專業人士對市價動輒過萬元一呎的私樓望門興嘆而感到沮喪，因此她提出「港人首置上車盤」，把市建局的馬頭圍道私樓項目改為「首置」先導項目出售；提出立法向空置的一手私人住宅徵收「額外差餉」，鼓勵發展商加快推出落成的單位，減低囤積的可能性。

去年中改革的定價機制，令居屋售價與私人房屋市場脫鈎，改以申請人的負擔能力為基礎，及確保可負擔的單位數量由最少50%增加至最少75%。以2018年和2019年出售的居屋為例，售價分別為市價的約52%和59%。這兩批合共約9300個單位的新定價居屋，相比於沿用以前的定價機制，以當時的估算，估計可為業主節省總共約68億元。

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