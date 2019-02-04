【區議會選舉】選民登記冊可查姓名地址警遭「起底」　員佐級協會求頒禁令遭拒 (17:13)

【13:20】區議會選舉將於下月24日舉行，公眾一向可透過選民登記冊查閱各選民的姓名和登記地址，候選人亦會收到選民的個人資料。警察員佐級協會昨（15日）入稟高等法院，稱警員近期遭受「起底」影響，令警員及其家人的個人生活和安全受威脅，要求法庭撤銷上述安排，或宣布相關安排無效，同時要求覆核有裁決前，頒下相關臨時禁制令。

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任。

入稟狀指出，自本年6月起，因修訂《逃犯條例》一事引發的示威，令警隊與示威者之間產生顯著的爭議，多名警員和家人的個人資料亦遭「起底」，並在連登、高登、facebook等網上討論區和社交媒體上被公開，而一個名為「老豆搵仔」的Telegram群組更有15萬人參與其中，形容警員和其家人自此收到死亡恐嚇、收到滋擾電話、挪用其資料借貸等，令他們面對暴力、侮辱和恐嚇時變得脆弱。而答辯人目前的安排，變相令警員的姓名和登記地址，同樣可供公眾查閱。申請人的代表律師曾於上周五（11日）和前日（14日）向選舉事務處、選管會等發信，惟未有收到實質回覆。

申請人認為，容許公眾和候選人查閱選民姓名和地址的做法，與合法目的沒邏輯上的關連，認為答辯人可採用的侵入性較少，但效果相同的安排，形容公開選民地址違反選民的隱私權，而上述權利受《基本法》和《人權法》保障。就外界或關注大量選民登記在同一地址的情況，申請人認為，答辯人可只提供沒選民名字聯繫其中的登記地址名單。而至於選民需核實登記資料的真確性，申請人認為，答辯人沒需要如此大規模地公開相關資料。

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