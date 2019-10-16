【施政報告】林鄭視像發表施政報告　稱反修例暴力抗爭令本港陷入恐慌 (13:25)

宣讀施政報告的拍攝地點為禮賓府，林鄭月娥表示稍後若情況允許，會再返回立法會會議廳。

林鄭月娥表示，香港作為開放自由的城市，一直以和平理性方法處理爭端，因而贏得國際間的認可和尊重，但相信社會亦同意，持續的暴力及擴散的仇恨會破壞香港的優良制度，她呼籲市民一同捍衛核心價值，珍惜我們的城市。

她又說，法治是香港的核心價值，必須受到尊重，她感謝在過去風波當中堅守崗位的人，香港正因為尊重這些價值，得到國際社會認同，但持續的暴力會蠶食香港的核心價值，摧毀多年來建立的制度。

林鄭月娥稱，今日發表的新一份施政報告將處理社會最關注的問題，稍後會邀請學者及專家深入獨立檢視深層次問題。她強調，日後將會堅守幾項原則，其一是維持一國兩制，對任何鼓吹港獨的行為絕不容忍，而一國兩制是維持本港繁榮穩定的基礎，又形容現時香港是「風高浪急」的困難時期，但只要謹守一國兩制原則就能渡過難關。

宣讀約50分鐘後，她最後說：「雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊，但我認為這些為香港打好根基的努力是不會白費的。只要我們堅定信心，恪守『一國兩制』原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。」

施政報告 相關報道：

陳淑莊：林鄭憑乜宣讀施政報告、憑乜管治香港

報告聚焦土地房屋 盡力入立會 封面天藍色冀「雨過天青」 民主派：應回應五大訴求

逃犯條例 相關報道：

美眾議院通過《香港人權與民主法案》 港府表遺憾 外交部：必採措施反制

涉荔景站藏彈弓彈珠 19歲大專生准保釋候訊