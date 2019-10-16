【施政報告】廖長江：立法會有責任聽《施政報告》　陳智思：可惜 (12:52)

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，民主派議員今早的行為，違反他們出任立法會議員的宣誓諾言，即擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，盼市民看清民主派議員的真面目。

民建聯主席李慧琼稱，民主派議員阻礙會議進行，反映未來立法會開會將相當困難。

工聯會麥美娟嘆林鄭月娥未能在立法會宣讀《施政報告》是非常可惜的。

經民聯梁美芬表示，立法會議員應尊重制度，任何人只要仍是特首，都要尊重該人宣讀《施政報告》。

陳智思感可惜：市民想聽一年一度施政報告

行政會議召集人陳智思離開立法會時稱感到可惜，表示《施政報告》是用來向市民交代政府政策，相信市民大眾都想聽到特首一年一度的施政報告。被問到現時社會氣氛是否不適合宣讀《施政報告》，他稱這是一個程序，不可能因為其他事情而影響到《施政報告》。

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