【施政報告】廖長江：立法會有責任聽《施政報告》　陳智思：可惜 (12:52)

特首林鄭月娥原於今早（16日）11時在立法會宣讀任內第三份《施政報告》，惟在民主派議員持續大叫反修例口號下，立法會主席梁君彥兩度宣布休會，林鄭月娥終以視像發表報告內容。一眾建制派議員中午12時見記者，行會成員、建制派「班長」廖長江表示，立法會有憲制職能、責任聽取特首宣讀《施政報告》，無關政治訴求。
行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，民主派議員今早的行為，違反他們出任立法會議員的宣誓諾言，即擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，盼市民看清民主派議員的真面目。
民建聯主席李慧琼稱，民主派議員阻礙會議進行，反映未來立法會開會將相當困難。
工聯會麥美娟嘆林鄭月娥未能在立法會宣讀《施政報告》是非常可惜的。
經民聯梁美芬表示，立法會議員應尊重制度，任何人只要仍是特首，都要尊重該人宣讀《施政報告》。
陳智思感可惜：市民想聽一年一度施政報告
行政會議召集人陳智思離開立法會時稱感到可惜，表示《施政報告》是用來向市民交代政府政策，相信市民大眾都想聽到特首一年一度的施政報告。被問到現時社會氣氛是否不適合宣讀《施政報告》，他稱這是一個程序，不可能因為其他事情而影響到《施政報告》。
相關報道：
相關字詞﹕施政報告 施政報告2019 施政報告2020 施政報告10月16日 建制派 編輯推介 廖長江 葉劉淑儀 李慧琼 麥美娟 梁美芬 行政會議 陳智思 編輯推介