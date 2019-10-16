【施政報告】林鄭月娥宣讀《施政報告》不久　梁君彥宣布會議暫停 (11:27)

【11:03】林鄭月娥開始宣讀《施政報告》不久，民主派議員叫口號，主席梁君彥下令陳淑莊離開會議廳，未幾梁君彥宣布會議暫停。

【10:34】早上10時半，特首林鄭月娥手持最新一份《施政報告》，進入立法會官員休息室。

【10:25】特首林鄭月娥今日（16日）發表施政報告，早上立法會及政總一帶保安加強。海富中心、添馬公園、中信天橋均有防暴警戒備。添馬公園亦有警員帶同警犬巡邏。

特首辦外添華道有2米水馬圍封，車輛不能行經；立法會各入口亦有水馬，俗稱「煲底」的示威區亦未有開放，警方在政總外、近添美道位置設置公眾示威區。

社民連梁國雄、黃浩銘等約10人早上發起抗議行動，促請政府回應民間五大訴求。他們手持林鄭月娥肖像，並為肖像戴上口罩，高叫「市民蒙面，林鄭蒙心」，要求特首撤回《禁蒙面法》。他們一行人由金鐘海富中心遊行至警方設置的公眾示威區，其間至少30名便衣警及防暴警隨行。

遊行隊伍到達終點後不滿警方將示威區設置距離太遠，並表示希望能到公民廣場，「與林鄭對話」。擾攘5分鐘後，遊行隊伍進入示威區繼續叫喊口號。

另外，林鄭月娥上午8時在其facebook專頁更換她穿上藍色旗袍個人頭像，又以一張彩虹橫跨海岸的影像作封面相片。林鄭月娥昨（15日）表示，《施政報告》封面用上天藍色，希望香港很快「雨過天青」。

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