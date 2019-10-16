港鐵所有車站投入服務　今晚提早10時收車 (08:02)

但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵

-輕鐵各路線今天維持行駛，班次為15至20分鐘一班

-705、751、751P綫在天水圍區改道行駛

-751線在屯門區不停友愛站

機場快線

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務

-港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上10時後的服務安排，並會適時公布有關詳情

-香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿線設施能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。