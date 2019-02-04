明報民調：68.8%市民支持大規模重組警隊　五成人評對警方信任度0分 (23:21)

市民對警方的信任程度下跌至5次民調進行以來的新低，受訪者對警方的信任度平均只有2.6分（10分滿分），當中51.5%受訪者給予0分，即「完全不信任」；9.3%受訪者給予10分滿分，即「完全信任」。

逾半受訪者認為示威者可自衛

近期發生愈來愈多「私了」事件，持不同政見的人傾向以武力還擊對方陣營的支持者。是次民調結果顯示，只有18.2%受訪者認同示威者可以武力還擊對方，過半數人（52.6%）認為示威者可以自衛，但只限於制服對方。25.8%受訪者認為，示威者不應向他人動武，應交由警方處理。

逾七成人指林鄭應辭職

民調亦顯示，73.3%受訪者認為特首林鄭月娥應該引咎辭職，覺得不應該的有17.4%。

《明報》委托中大傳播與民意調查中心的調查，在10月中進行，訪問751名15歲或以上市民。民調其他詳細數據結果，敬請留意10月16日（周三）《明報》。

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