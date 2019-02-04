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【逃犯條例．多圖】港人修頓球場冒雨聲援莫利　焚燒球衣表達不滿勒邦占士言論 (23:00)

反修訂《逃犯條例》風波持續逾4個月，NBA休斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）早前表明「Stand with Hong Kong」，令NBA遭內地封殺，湖人球星勒邦占士（LeBron James）批評莫利言論令很多人受傷害。本港一批球迷今晚（15日）在灣仔修頓球場，發起「香港之路籃球版」冒雨聲援莫利，有人焚燒印有勒邦占士名字的球衣，表達不滿。

活動有逾百人參加，不少參加者穿上NBA球衣出席，大部分人戴口罩或面具，亦有人展示美國國旗。他們在球場中圈手牽手圍圈默站，又高叫「Stand With Morey，Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom，Stand With Hong Kong」、「光復香港，時代革命」等口號，眾人砌成「MOREY」字樣，感謝莫利。

參加者在籃球架貼上特首林鄭月娥的照片並投球，照片在大雨及籃球連番撞擊下破爛。有人在雨中焚燒印有勒邦占士名字的球衣，點火時大叫「著火」、「有無『雷射槍』呀？」等。

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