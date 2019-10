【逃犯條例．多圖】港人修頓球場冒雨聲援莫利　焚燒球衣表達不滿勒邦占士言論 (23:00)

活動有逾百人參加,不少參加者穿上NBA球衣出席,大部分人戴口罩或面具,亦有人展示美國國旗。他們在球場中圈手牽手圍圈默站,又高叫「Stand With Morey,Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom,Stand With Hong Kong」、「光復香港,時代革命」等口號,眾人砌成「MOREY」字樣,感謝莫利。

參加者在籃球架貼上特首林鄭月娥的照片並投球,照片在大雨及籃球連番撞擊下破爛。有人在雨中焚燒印有勒邦占士名字的球衣,點火時大叫「著火」、「有無『雷射槍』呀?」等。

