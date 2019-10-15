國際美酒展11月如期舉行　貿發局：社運影響輕微 (21:06)

周啓良表示，今年共有65個買家團，分別來自26個國家、2300間公司，共3400個買家。他指出，因應最近社會活動，會展場內會加強保安，也會特別安排接駁巴士予參展商回酒店，又稱暫未有更改開放時間、取消或提早完結展覽的打算，會密切留意事態發展。

周啓良說，7月到9月展覽中，貿易買家（不計算一般消費者）有6.6萬人，比去年同期下跌16%，但參展商數目有5500間，比去年同期上升1%。他透露，10月到11月貿發局將有7個展覽，共有9600間參展商，當中有200至300間表示不會來，佔總數2%至3%，證明香港經濟基礎穩固，也能提供一個相對安全的環境予參展商。

國際美酒展今年首設手工啤酒館，參展商「吹啤啤」負責人梁家泰表示，國際美酒展是「B2B」（business-to-business，企業與企業）的展覽，地點在會展內，估計受反修例運動的影響不大。

國際美酒展於最後一天公衆日將開放予18歲或以上的人入場。