【逃犯條例】兩男涉旺角警署擲汽油彈提堂　辯方律師：首被告被要求唱「願榮光歸警察」 (19:56)

報稱學生的首被告黃臨福（16歲）為越南籍，次被告為地盤工人林小雄（20歲），他們同被控一項企圖縱火罪，指稱他於今年10月14日在旺角警署外企圖用火損壞旺角警署。黃臨福另被控一項管有攻擊性武器，指他於同日同地在住所內管有用啤酒瓶製成的三個汽油彈。

據悉，兩人向旺角警署投擲汽油彈，並擲至5米外馬路，閉路電視拍攝到案發經過。警方其後於其他地方截查被告，並在黃臨福身上搜獲打火機，警方在黃的住所搜屋時，搜到3個汽油彈。

代表首被告的律師投訴指出，警方曾向首被告作出不恰當行為，包括恐嚇將他「打死」，要求他唱「願榮光歸警察」，並向他表示「最憎越南人，法官最憎越南人，判得你更重」，更要脅拘捕全家。他另指搜獲的汽油彈並非在首被告房間搜獲，現場搜獲的汽油彈的布碎沒有燒焦痕迹，又指出警方未獲搜查令及被告同意下，強行入屋搜查。

首被告的母親、兩名駐校社工、及曾於社處男童院工作的契父到庭旁聽；被告現就讀中二，曾兩次重讀中一。裁判官說，「有理由相信屋企人無畀應有的管教予被告」，要求被告家人安排他入讀寄宿學校。辯方說社工及家人已有相關計劃，惟安排需時，裁判官遂不批准被告保釋，直至落實相關申請。

代表次被告的律師亦投訴，表示被告遭7至8名便衣警員制服時，被毆打後腦，警方亦拒絕將被告送院。裁判官隨即下令被告前往醫院求醫，明日再訊。

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