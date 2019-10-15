兩男涉藏攻擊性武器提堂　稱遭警「嫁禍」汽油彈 (19:45)

兩名被告分別為學生容俊𤋮（19歲）及工程師冼家權（26歲），他們同被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。冼家權出庭時雙頰及額頭均張貼膠布，辯方投訴兩名被告均曾被警方拳打腳踢。

控方申請將案件押後8星期，以作進一步調查，包括化驗涉事汽油彈，及翻查附近閉路電視調查兩名被告有否涉及其他罪行。裁判官認為案件表面證供強，控罪嚴重，拒絕兩人保釋，將案件押後至12月10日再訊。

控罪指，兩名被告於今年10月13日在荃灣華都中心一樓58號舖外，無合法權限或合理辯解攜有攻擊性武器。

首被告被控管有2枝汽油彈，一把錘子，4個打火機和一把剪刀。次被告則被控管有一枝汽油彈，一個丫叉，一些金屬珠，一個打火機和一把剪刀。

另外，辯方投訴警方拘捕兩名被告時，涉將武器嫁禍予兩人。首被告表示，他雙手被綁時，警方曾把樽類物體強行放至他手中；次被告則稱自己背包從來沒藏有汽油彈。

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