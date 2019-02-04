【逃犯條例】兩男涉藏汽油彈被拒保釋　一人投訴被警用強光照眼踩眼鏡　被令交手機密碼 (18:45)

被告姚少康（23歲）報稱從事舞台設計，劉嘉柏（23歲）則無業。控罪分別指稱，姚少康於10月13日在將軍澳唐明街公園外、以及劉嘉柏於同日在將軍澳尚德廣場2樓升降機外，在無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即兩支汽油彈。

據了解，案情指約20人當時以雜物堵路，警員到場時有示威者逃跑。劉嘉柏下午4時多被搜出背包藏有兩支汽油彈及打火機等；姚少康6時許走向清理路障的警員，企圖用打火機燃點汽油彈。

控方申請將兩宗案件押後8星期，以待化驗汽油彈、調查證物及檢取相關片段，控方亦反對兩人保釋。

代表劉嘉柏的律師在庭上投訴，劉被捕時被警員威嚇，不准他向記者和公眾喊出自己的名字；劉於將軍澳警署搜證室，被警員用強光照射眼睛，其間有警員說「擘大你隻眼」，另有警員用腳踩其眼鏡，要他提供手機密碼。署理主任裁判官徐綺薇表示會記錄在案。

姚少康另被加控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他9月14日於牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊尹廣培，對他造成身體傷害。據悉，案情指姚少康和事主持有不同意見，事主除去姚的頭套，姚就用右手打向事主的左額，事主額頭擦傷。

徐官表示，汽油彈有可能造成嚴重後果，又指姚少康一個月內捲入兩案，恐怕會涉及其他案件，決定拒絕兩人保釋申請，案件均押後至12月10日再訊。

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