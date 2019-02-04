【施政報告】促減石崗機場航道釋放土地　李永達：倘認為近月運動核心源於住屋應考慮 (17:15)

2013年時曾有學者指出，石崗機場有5個進出口航道，其中3個並不常用，惟附近周邊土地內的房屋因而被限於約17層至30層高，建議關閉部分航道出口，為周邊土地「解禁」。李永達表示，石崗1.5公里半徑內已有1300公頃土地，地積比僅約為2至4倍，但若「解禁」或可增至6至8倍。李又建議，以換地方式䆁出槍會山軍營及九龍塘軍營用地。

李永達表示，現時重提方案，是希望中央政府若真誠認為住屋是社會運動未能平息的核心問題，就應考慮釋出閒置軍地，是土地供應最快的方法。

「土地監察」亦建議政府釋出一成鄉村式發展用地（V Zone），李永達稱以現時丁屋建屋速度計算，至2047年900多公頃的V zone只用了一半，故建議改劃當中100公頃為「住宅用途」，預計可讓20萬至30萬人居住。

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