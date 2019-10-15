【逃犯條例】涉踐踏沙田大會堂國旗後棄城門河　跟車工人准保釋候判 (17:45)

報稱為跟車工人的羅敏聰承認一項侮辱國旗罪。辯方求情稱，被告中六畢業後投身社會，有正當職業及生活，其家人非常支持他，學校老師及父母均有替他寫求情信，亦自認「做錯咗事」。

辯方呈上案例，指出2013年時年僅19歲的社民連成員馬雲祺曾干犯侮辱國旗罪，馬當時有焚燒國旗，案情比本案嚴重，他原審及上訴後均被判社會服務令，故希望裁判官量刑時用作參考。裁判官先替被告索取感化官及社會服務令報告，將案件押後至10月29日判刑，其間准許被告保釋，但強調仍有機會判他監禁式刑罰。

案情透露，被告應網上號召上月22日前往沙田新城市廣場參與沒獲發「不反對通知書」的集會。當日下午約3時，一班蒙面示威者將沙田大會堂外旗桿上的中國國旗拆下，然後將之取至新城市廣場3樓中庭。

被告連同其他人高叫口號，將國旗拋高任由它跌在地上後踐踏，其中部分示威者更向國旗噴墨及潑灑不明液體，再將國旗從廣場3樓戶外範圍扔至樓下地下。

其後，被告前往拾起國旗，將之投進綠色垃圾手推車內，再將手推車推至沙田公園，拿出國旗投入水池內。最後被告一行人再次撈起國旗，前往城門河邊將之棄掉，其他示威者則將綠色垃圾手推車燒毁。被告同夜被捕，警誡下稱「貪玩」犯案，以及在網絡公開影片認出自己。

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