夫婦隱瞞出租物業逃稅逾21萬元判囚 (18:00)

已認罪的夫婦被告為教師黃玉玲（50歲）及品質監控經理余蔭偉（55歲），兩人分別被票控6項及4項蓄意意圖逃稅。

署理主任裁判官徐綺薇判刑時稱，兩名被告面對蓄意逃稅的控罪，令政府稅收減少，加上兩人犯案時段長，逃稅金額龐大，故監禁是唯一合適的刑罰。

徐官續指，考慮到女被告漏報稅款額比男被告多，而兩人認罪獲扣減三分之一刑期，判女被告入獄9星期，男被告入獄4星期；另判罰相當於少徵稅款兩倍的罰款，分別是28.8萬及13.4萬元。

辯方求情稱，兩人2012至2016年間收到稅局查問，曾寫信承認漏報，及向稅局披露出租物業資料並繳交欠款；惟稅局事隔兩年多才檢控，令兩人活在惶恐不安之中。控方確認，兩人2016年已將少收的稅款全數歸還。

辯方於判刑後表示，女被告將提上訴，申請上訴期間保釋，裁判官批准她以現金一萬元保釋。

案情指出，兩人於2008年至2015年間先後各持有4個物業，只有一個單位用作自住，其餘均作出租，但他們在相關課稅年度的報稅表沒有申報出租物業。黃玉玲漏報租金收入共118.6萬元，逃繳稅款共14.4萬元；余蔭偉則漏報租金收入共56.4萬元，逃繳稅款共6.7萬元。

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