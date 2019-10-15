【蕭源泄試題案】控方改控公職人員失當　辯方申擱置聆訊被拒 (16:45)

4名被告包括曾任職中文補習導師的蕭志勇（又名蕭源）、任職教師的張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。

裁判官溫紹明表示，控方有權因應案情選擇修改合適的控罪，認為控方沒有繞過時效，沒有剝奪法律賦予被告的權利，並非濫用司法程序，拒絕辯方終止司法程序的申請。

控方則表示，案件如期在12月18日開審，預計為期10日，將傳召23名控方證人。

辯方早前在庭上表示，本案泄密行為應控告《香港考試及評核局條例》15條保密條例，該罪的檢控時限只有半年，質疑控方超出起訴時效，基於相同案情卻「巧立名目」改控其他控罪，有濫用司法程序之嫌，同時剝奪法律賦予被告的權利。

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