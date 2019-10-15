【施政報告】政府擬資助私人住宅停車場裝電動車充電設施 (16:31)

黃錦星表示，希望透過先導計劃，資助較早期落成的私人住宅樓宇停車場，加裝電動車充電基礎設施；日後車主購入電動車後，可自行選擇合適的充電器接駁有關設施。政府並希望藉此令市民善用晚間非繁忙時段充電。

黃錦星指出，政府在2011年已推出總樓面面積寬免，支持新建樓宇設置電動車充電基助設施，料有關措施連同新推出的先導計劃，可在3年內令全港約四分之一私人住宅樓宇車位有充電基礎設施配套。

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