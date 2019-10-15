【施政報告】政府擬資助私人住宅停車場裝電動車充電設施 (16:31)

《施政報告》明日（16日）發表，環境局長黃錦星今午（15日）見傳媒時表示，施政報告將推出新的先導資助計劃，協助私人住宅停車場加裝電動車充電的基礎設施，計劃為期3年，涉款20億元，料可為6萬個車位增設充電基礎設施。政府將與持份者溝通以完善先導計劃的細節。
黃錦星表示，希望透過先導計劃，資助較早期落成的私人住宅樓宇停車場，加裝電動車充電基礎設施；日後車主購入電動車後，可自行選擇合適的充電器接駁有關設施。政府並希望藉此令市民善用晚間非繁忙時段充電。
黃錦星指出，政府在2011年已推出總樓面面積寬免，支持新建樓宇設置電動車充電基助設施，料有關措施連同新推出的先導計劃，可在3年內令全港約四分之一私人住宅樓宇車位有充電基礎設施配套。
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