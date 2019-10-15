蔡維邦稱大律師公會對示威者暴力沉默　公會：一直譴責任何暴力 (19:00)

【15:15】曾擔任香港大律師公會副主席的資深大律師蔡維邦，上周去信公會主席戴啟思及其他執委，辭任公會副主席及其他職務。蔡維邦今（15日）在《南華早報》撰文，表示身為大律師必須對近日示威者的暴力予以譴責，惟大律師公會卻選擇沉默，蔡與公會分歧甚廣，因而離任。本報已向大律師公會查詢，正待回覆。

蔡維邦在文章表示，大律師公會對於示威者的暴力「可恥地保持沉默」。他提及，近日在電視上看見示威者縱火燒銀行，破壞商店、餐廳、港鐵站，以及襲擊政見不同者，他們目無法紀，令社會秩序瓦解，不但影響市民，亦對香港經濟及有限的自治帶來嚴重影響。他說，樂見年輕人有政治理念，經深入研習及思考，或是未來領袖。不過，青年近月放棄理性討論，將問題訴諸野蠻及暴力，甚至犯下嚴重罪行，這是目空一切，漠視他人權益的行為。

浪漫化犯法行為不值得

蔡維邦留意到，不少犯法的示威者宣稱已有心理準備入獄，及被標籤成「義士」，以他執業經驗而言，浪漫化（romanticising）犯法行為是不值得。蔡維邦又指出，各種破壞行為絕無意義，無人會認為持續的紛亂最終會達致「真民主」。

他人錯誤不能合理化罪行

蔡維邦嚴斥為「暴徒（Rioters）」開脫罪責的意見領袖，稱雖然政府在處理今次事件有誤，一些警察亦可能濫暴，但仍然不能合理化一個人的罪行。蔡維邦強調，大律師特別有責任譴責暴徒及縱容他們的人，可是大律師公會的大部分成員卻一直沉默；由於他的立場與公會分歧甚廣，因此離任。

資料顯示，48歲的蔡維邦專長刑事訟訴，去年中獲委任為資深大律師，去年曾任旺角大衝突案中的被告梁天琦的辯護律師，他替梁天琦求情時曾說，如他一般年紀的港人，只貪圖逸樂，沒有為香港民主爭取過什麼，自責指「我呢個generation嘅人做過咩呢？咩都冇做過」，又說過「今時今日發生嘅事，係我呢個generation製造出嚟」。

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