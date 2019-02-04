【知專女生浮屍】知專再公開兩CCTV片段　一片始於被質疑剪輯部分之後 (15:39)

第二段為同日晚上停車場出入口片段。昨日（14日）有學生質疑片段曾遭剪輯，今日公開的片段開始於被質疑遭剪輯部分之後，該片顯示一名疑似陳彥琳的女子，於上月19日晚上6時59分離開知專校園，當時雙腳疑赤腳行走。

院方表示，由於網上就事件流傳不同的信息及臆測，在保障私隱的情況下，校方公開陳同學傍晚回校及離校片段，重申無任何隱瞞的需要，除因應保障私隱要求，不能展示閉路電視片段中不相關者的容貌外，並沒有刪改任何片段。校方明白學生及公眾關注事件，因此已保留閉路電視紀錄，以在有需要時再提供資料。

知專學生：睹調景嶺站女生赤腳步行

知專學生Black（化名）表示，上月19日晚上7時許行經港鐵調景嶺站，曾見到一名赤腳、沒束髮的女生，衣著與閉路電視片段中的女子有七、八成相似。Black說，該女子當時緩緩從站內步行，其間以水平角度四周張望，形容她似在找人、精神恍惚，手上沒持物。Black入閘後再回頭望該女子，見她轉入站內一掘頭路，而非走向海邊。

Black稱，看到校方的閉路電視片段後，才憶起曾在調景嶺站見到該女子，後悔當日因趕時間未有上前查問何事，促請院方交出閉路電視原片。

相關報道：女生浮屍案 知專保安搬走載CCTV片主機惹質疑