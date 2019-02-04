冒充關員勒索200元調音匙　琴行東主判80小時社會服務令 (13:44)

兩項控罪指，李偉健（33歲）於今年1月16日在旺角一間音樂學校，為使自己獲益，以恫嚇方式作出不當的要求，即要求女事主區閔舒提供一條價值200元的豎琴調音匙；及於同日同地假冒海關人員。

法庭早前將案件押後，索取被告的社會服務令報告及感化報告，辯方透露報告正面，且被告作為音樂演奏家，行為令人難以置信，故無法在社會服務令或感化令二選其一。辯方另說，被告於周末要教琴，社會服務令或對被告工作有影響。

裁判官反駁稱，社會服務令不一定於周末執行，相信服務令不會影響被告工作，並表示事件嚴重，無論金額如何也涉及勒索，又指他冒充海關向事主施壓，終判處被告80小時社會服務令，以及賠償200元予事主。

案情指出，事主在2018年12月於facebook稱代學生出售二手竪琴，被告於2019年1月11日致電事主，協商以1.25萬元購買竪琴，以及支付3000元訂金。至2019年1月16日，被告前往音樂學校「香港琴藝」支付餘額及交收竪琴，被告問事主是否包括一條調音匙，事主稱沒有，並解釋賣家從未向她提供調音匙，故售價不包括調音匙。

被告以威脅態度指事主違反《商品說明條例》，並多次強調自己是海關關員，說「如果你唔畀，我就會charge（控告）你」，及要脅事主向他提供調音匙。被告多次要脅下，事主向他提供一條新的調音匙。事主2日後致電海關及廉署投訴，被告於4月3日與廉署人員會面時承認事件，以及他並非海關關員。

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