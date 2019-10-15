綠領行動調查：超市平口袋近三成違規使用　倡膠袋徵費加至2元 (14:15)

調查：有超市職員主動派平口袋

環保團體綠領行動於7至9月期間，在20間大型連鎖超市觀察共81.5小時，記錄6112個平口袋使用狀況。當中有27.1%平口袋為違規使用，例如顧客直接取走平口袋而非用來盛載貨品，或盛載預先包裝食品的非豁免項目；荃灣綠楊新邨TaSTe有近四成平口袋屬違規使用。調查發現，20間超市均無職員監察顧客取袋，甚至是職員主動向顧客派發平口袋。

綠領行動高級公共事務主任王佩芝表示，現行法例下，購買豁免項目並不限制獲得免費膠袋的數量，因此顧客可「走法律罅」，濫用平口袋代替付費手挽袋；另外，環保署巡查次數由2015年約4.3萬次，大跌五成至2018年約2.1萬次。

倡政府列可取平口袋數量

王佩芝促請超市加強訓練前線員工，遵從法例派發膠袋；另外政府應列明顧客購買豁免項目時可取的平口袋數量，亦應將膠袋徵費由每個1元加至2元，增強阻嚇性。

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