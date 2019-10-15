建造業總工會：經濟不景工程量減　建議下月起15工種凍薪一年 (13:59)

香港建造業總工會今日（15日）公布今年建議薪酬，有鑑於經濟不景、工程量減少，建議由11月1日起，15個工種凍薪一年。工會呼籲立法會停止拉布批出共700億元工程，預計可創造1萬個建造業職位。
香港建築模板業職工會主席梁漢科指出，去年起工人開工日數漸減，由過去每月工作27至28日，去年起逐漸減至16至17日，不少欠缺經驗或年長的技工面臨無工開，100人中約有20人會到工會詢問工作機會，認為情况「嚴重過沙士」，即使工會建議模板工人薪酬為每日2500元，但實際可能只有1500元。
香港雕刻木器裝修工會主席舒美高表示，近月不少商場提早關門，令商場的裝修工程經常不能進行，工資或只能當半工，令裝修行業大失預算。
香港建造業總工會理事長黃平說，香港大型基建項目竣工，前期工程如紮鐵、模板等行業的工人首當其衝面臨失業，今年1月至8月建造業失業率為5%，高於去年度的4.6%。
黃期望立法會停止拉布，讓共700億元的橫州項目、沙田濾水廠重建、T2主幹路及茶果嶺隧道工程等的撥款通過，認為至少可提供一萬個就業職位；他又期望政府放寬「樓宇更新大行動2.0」至30年樓齡申請，指出上周五（11日）計劃擴闊至40年樓齡仍未足夠，並期望推行公屋、學校等政府及公營機構的全方位裝修，增加就業。
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