新華社促醫管局力挺警隊嚴正執法　質疑包庇暴力 (12:53)

評論文章題為＜糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法＞，指出醫管局的回應對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「更有甚者，醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』……人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」

文章指出，作為一個法定機構，醫管局表現出對警方執法的「冷漠」，對犯罪嫌疑人的「熱情」，對醫護人員參與非法活動的「偏袒」，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動。文章敦促醫管局全力支持警隊執法，「對於那些拒絕、阻礙警察執法的醫院，對於那些違背救死扶傷天職、參加違法暴力活動的醫護人員，絕不能『和稀泥』、軟處理」。

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