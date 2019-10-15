最低工資委員會主席：社會情況嚴峻　檢討工資水平會以數據為依歸 (12:49)

最低工資今年5月由每小時34.5元增至37.5元，增幅達8.7%，屬歷年最高。過往4次調整最低工資水平時，本港經濟較好，被問到在反修例運動下，未來調整是否很艱難，王沛詩僅說「盡量做，笑住做」。她強調委員會會以數據為依歸，檢視一系列指標，包括勞工市場、就業、競爭力等。

王沛詩表示，勞資雙方有向委員會反映指現時情況辛苦。商界委員代表、太興集團主席陳永安表示，反修例運動對飲食業「一定有影響」，尤其晚上與周末市道。他說「預計係點，答你唔到」，希望事件盡快平息，委員會檢視指標，再做分析。勞方委員代表、工聯會副會長梁頌恩說，旅遊、酒店與飲食業有僱員需放無薪假，工會會留意行業變化。

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