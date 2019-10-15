【消委會報告】4款兒童汽車安全座椅撞擊保護力欠佳 (13:21)

在撞擊測試中，消委會以較聯合國相關規例的更為嚴格的要求，把時速由50公里調高至64公里，增加撞擊力度。在正面撞擊測試中，4款樣本的保護能力較弱，僅獲2.5分或以下。其中1款未能穩妥固定兒童假人於座位上，令兒童假人的上半身及頭部向前移動的幅度較大，增加意外時兒童頭部撞向車內硬物的風險，僅得1.5分。在側面撞擊測試中，2款樣本的保護能力較弱，僅獲2.5分。

安全設計方面，ISOFIX裝置能有效將安全座椅固定，而且容易安裝，近年也愈見普及，18款樣本中只有4款不支援ISOFIX。測試評估安全帶及護頭頭墊的設計、座椅能否配合兒童體型調校，及能否牢固地安裝在汽車內，發現4款樣本表現一般，僅獲3.5分或以下。其中1款不支援ISOFIX安裝，只可用汽車安全帶安裝在汽車座位上，穩固度較低，獲3分。

消費者選購及使用兒童汽車安全座椅時，應根據兒童的體重或身高來選擇合適的安全座椅，適用年齡資料僅作參考，並應先小心調校，確保操作自如；另外，部分安全座椅設有獨立底座，購買時要留意售價是否已包括獨立底座；廠商會就部分ISOFIX安全座椅型號，提供其適用的汽車型號列表，消費者可向零售商或代理商查詢，在使用ISOFIX系統時，如須同時以頂部固定帶安裝，要留意固定點的位置，以免錯扣在車廂內的行李扣或其他地方，影響安全座椅的保護能力。

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