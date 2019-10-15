【消委會報告】無線充電器整體表現一般　產品有Qi認證效能未必高 (12:18)

Qi是無線電力聯盟制定的無線充電標準，已獲得Qi認證的無線充電器已通過Qi標準要求的安全、協同工作能力及能效測試，而Qi兼容的則未必進行過相同測試。消委會的測試項目包括充電速度、使用方便程度及省電表現。測試結果顯示，部分Qi兼容樣本的整體表現與評分較高的Qi認證樣本不相伯仲。6款Qi兼容測試樣本中，表現最佳的是最便宜的樣本，說明產品有否獲得Qi認證與其效能沒有必然關係。

香港大學工程學院電機及電子工程系講座教授許樹源表示，USB電源供應器、無線充電器及智能裝置需互相配合才可完全發揮無線充電器的性能。無線充電器的充電效能亦會受多個因素影響，包括內置的發射線圈數目、充電時的室內溫度及手機配件等。

消委會又建議，無線充電器及智能裝置的代理商於產品網頁或說明書內標示所採用Qi的版本、內置線圈位置及最佳充電位置，以達致較佳充電效能，另外智能裝置亦應標示建議的無線充電功率，方便消費者選購合適的無線充電器。

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