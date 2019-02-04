【施政報告】林鄭：聚焦土地房屋及新增附編　封面沿用天藍色望港「雨過天青」 (11:34)

她表示，施政報告是在非常困難的環境下編制，希望得到議員支持，今年施政報告新增了附編文件，交代自2017年上任後的工作進度、香港現時面對的各方面挑戰及往後的新措施，她亦說財政司長陳茂波及各局長早前已率先公布支持中小企及援助市民的措施等。

林鄭亦批評，暴徒破壞建制派議員辦事處，舉例民建聯及工聯會有超過150個辦事處被破壞，經民聯、新民黨、鄉議局及個別建制派議員的辦事處幾乎都無一倖免，破壞程度令人「慘不忍睹」，令區議會選舉蒙上陰影，認為恐怕非隨機發洩或報復，相信有政治目的。她表示，建制派擔心區議會選舉不公平是「理所當然」，強調政府會盡最大努力舉行公平、公開及誠實的選舉。

禁蒙面法對未成年者有阻嚇作用

對於日前有報道稱政府研究引用《緊急法》或《公安條例》，借調其他紀律部隊部分人手擔任臨時「特別任務警察」，她表示，引用《緊急法》是非常困難的決定，需要非常強烈的理據才會引用，若只是增加人手並非強烈理據。

林鄭稱，昨夜（14日）的支持《香港人權與民主法案》集會「相對和平」，但往往集會結束後會出現暴力及破壞行為。她表示，不期望《禁蒙面法》生效後，市民能立即完全遵守，不蒙面出席集會，但她認為過去幾個月有大量18歲以下學生被捕，規例有阻嚇作用，特別針對未成年人。

她又指出，過去周末蒙面暴徒繼續到處破壞公物、商店、縱火及堵路等，明顯針對警員襲擊，暴力程度不斷升級，包括用利器割傷警員頸部、在警車附近引爆土製炸彈等，形容是足以致命的襲擊。她指出，警方會盡全力追究，務求將犯人繩之於法，並指出一個地方的治安有賴人民守法，亦要支持執法機關，她呼籲市民支持警隊嚴正執法，否則暴徒會有恃無恐及變本加厲。

逃犯條例 相關報道：

休班警准帶噴椒 研其他紀律部隊借兵 鄧炳強:任何可協助執法措施「都值得研究」

禁蒙面法 相關報道：

的士深水埗撞人群案 警再拘一男涉暴動

港聞：

其他報道：港大生上月揚威國際賽 清膠海上機械人可DIY