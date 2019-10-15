【消委會報告】15款香料含致癌黃曲霉毒素　兩款含量超標（附表） (11:12)

可透過胎盤影響胎兒 黃曲霉毒素B1毒性最高

黃曲霉毒素和赭曲霉毒素A都屬於霉菌毒素，是真菌產生的有毒物質。根據國際癌症研究機構，黃曲霉毒素可能透過胎盤影響胎兒，世衛聯合食品添加劑專家委員會指出，黃曲霉毒素是致癌物質。國際癌症研究機構亦將赭曲霉毒素A列為可能令人類患癌的物質。

消委會是次測試44款乾香料樣本的黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2及赭曲霉毒素A的含量，當中17款為辣椒屬香料、7款肉豆蔻、5款含辣椒屬香料或肉豆蔻的混合香料，以及15款薑黃。

測試結果顯示，15款樣本驗出黃曲霉毒素，其中2款肉豆蔻樣本驗出的黃曲霉毒素總含量分別達每公斤17.7微克及17.5微克，超過香港法例每公斤含15微克的上限。若參考較嚴謹的歐盟法例，這類香料的黃曲霉毒素總含量的可容許最高濃度訂定為每公斤10微克。測試中，4款樣本驗出的黃曲霉毒素總含量超出歐盟最高濃度的上限，由每公斤14.4微克至每公斤17.7微克。

黃曲霉毒素主要包括B1、B2、G1和G2四類，尤以黃曲霉毒素B1的毒性最高，歐盟對黃曲霉毒素B1的可容許最高濃度為每公斤5微克。是次測試發現所有含黃曲霉毒素的樣本都驗出黃曲霉毒素B1，最高超過歐盟法例要求近兩倍。

四成香料驗出赭曲霉毒素A 4款超歐盟上限

至於赭曲霉毒素A，香港現時未有為香料訂定可容許最高濃度，若參考歐盟法例要求，辣椒屬香料的赭曲霉毒素A含量上限為每公斤20微克，肉豆蔻、薑黃及含辣椒屬香料或肉豆蔻薑黃的混合香料，則為每公斤15微克。測試的44款樣本中，四成、即18款驗出赭曲霉毒素A，當中兩款辣椒屬香料樣本及兩款肉豆蔻樣本超出歐盟的上限。

長時間每周吃3/4包肉豆蔻即超標

世衛聯合食品添加劑專家委員會訂出，赭曲霉毒素A的暫定每周可容忍攝入量為每公斤體重100納克。若以是次檢出赭曲霉毒素A含量最高的肉豆蔻樣本（每公斤45微克）計算，一個體重60公斤的成人，暫定每周可容忍攝入量為6微克，長時間持續每周進食約四分三包肉豆蔻（133克）便會超標。

消委會指出，消費者在煮食及選購香料時，可留意產品包裝是否完整，香料表面有沒有發霉等，已研磨的香料不建議儲存於雪櫃內，亦應遠離煮食加熱的爐灶，開封盡快吃完。消委會亦促請生產商改善生產過程，減低乾香料在種植收割、乾燥儲存、加工處理和包裝運送過程中受霉菌毒素污染的機會；同時亦敦促商戶向可靠和信譽良好的供應商購買原料，並妥善保存存貨，避免過量積存。

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