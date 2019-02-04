女生浮屍案　知專保安搬走載CCTV片主機惹質疑 (12:00)

至昨晚約8時，網上流傳疑似校方保安試圖從保安室內搬走兩座電腦主機，並運上一輛可疑貨車。有地區組職聯同街坊於校內搜索，發現搬走主機的是一名姓劉的保安經理，他當時聲稱該兩部主機內載有閉路電視片段，當時只把主機搬到校內其他位置，並非運離校園，承認事前未獲校方同意。

該保安經理稱目前只有他一人知道及能進入兩座主機的位置，承諾於今早9時於校內公開交代學校的閉路電視片段保存期限、9月19日至10月14日內有何人曾經打算查閱該閉路電視片段、有關可疑車輛有否曾進入學校範圍及重申主機現時保存位置。

今早9時許，約20名學生到場等候，有學生指出，學生代表昨曾與院長會面，當時院長一度稱閉路電視片段是由警方提供。至早上10時50分，保安部經理劉先生及高級經理莫先生到場，突然改稱校方已宣布停課3日，院方不會有人返校，着學生明日再來。

在將軍澳社區主任張偉超及學生追問下，劉經理解釋，昨有同學敲打保安室門，因怕同學「掃爛野」，情急之下運走電腦。莫經理補充，昨日有水浸情况，為確保片段完好、不壞不失，才運走電腦。

劉強調，保安昨日沒有就事件報警，除消防外，沒有政府部門人員曾進入學校。他說，翻查9月14日至今紀錄，沒警員曾進入保安室取片，又稱自己沒權翻看閉路電視片段，只有院方主任級人員才有權。劉表示，院方現留起電腦，強調院方已承諾不會刪除片段。