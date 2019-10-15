港鐵所有車站投入服務　今晚提早10時收車 (08:12)

但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵

輕鐵各路線今天維持行駛，然而個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整如下：

-所有輕鐵路線調整至每15-20分鐘一班

-705與706線混合並改道行駛

-751、751P線在天水圍區改道

-751線在屯門區不停友愛站

-所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站

機場快線

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於今晚10時起調整如下：

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

•九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

由晚上10時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿線設施能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。