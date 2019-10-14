【逃犯條例】香港政策研究所倡續辦學生內地交流團 (21:30)

馮可強表示，雖然現時社會形勢複雜，但政府更應堅持與內地交流，互相深化認識。他又稱，內地應更寬容，「不宜過分緊張」，要相信大多數人也是「和理非」、「愛國愛港」。他認為內地較包容，香港學生才會敢到內地交流。他又指出，政府應有改革思維，不止諮詢，還需及時檢討、不斷檢討，由下而上，吸納更多不同意見。

學生內地交流計劃至今已推行10年，惟政府多年來沒有進行大型檢討。香港政策研究所針對教育局的兩項交流計劃—— 「同根同心」和「同行萬里」展開研究，於2018年11至12月期間透過問卷訪問255名負責內地交流計劃的教師和檢視了內地招標文件，就推行了10年的資助計劃提出檢討和改善建議。

其中，研究報告發現2015至18年間的施政報告均着重於人數和資助金額，戴希立指出，政府不應只增加撥款，更需要改善和檢討內地交流計劃的實際效用。他形容交流團現時為「罐頭式」，應與時俱進，加入文化和生涯規劃元素，「為罐頭加餸」。如早一陣子社會廣泛討論大灣區，交流團可藉此讓學生了解當區文化和就業機會，但現時的「罐頭交流團」都沒有緊扣社會趨勢。除了理性認知，他認為應有感性體驗，如服務學習，學生可到農村觀察情況，了解三農問題，從而反思內地政策可改進的地方。馮可強也同意學生不一定只看到中國光明偉大的一面，也可透過了解現有問題，想辦法協助，提高身分認同。

馮可強期望周三的施政報告會談及改善學生內地交流團，若然沒有或只提及增加撥款，定會追問和跟進，戴希立也指會「要求對話」。

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