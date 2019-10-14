【區議會選舉】黃之鋒等3參選人立場被質疑　選舉主任促解釋 (23:00)

1）是否仍出任香港眾志秘書長；

2）如是，何以不是以香港眾志代表身分參選；

3）是否以香港眾志代表身分參選；

4）香港眾志採用「民主自決」為最高網領，是否香港人可以自決制度、是否提倡和支持香港獨立是自決前途的選項等。

選舉主任表示會考慮黃之鋒的提名表格和對上述問題的答覆，以決定其提名是否有效。

同區參選人有現任區議員新民黨陳家珮。

【20:22】沙田區議員陳兆陽及元朗宏逸社區主任巫啟航今日（14日）分別在facebook表示，收到選舉主任來信，表示留意到他們早前在facebook發表的帖文，當中提及「光復香港 時代革命」，要求陳兆陽及巫啟航解釋當中的意思，以考慮其參選提名是否有效。

沙田區議會選舉主任發給陳兆陽的信，表示收到他的參選提名表格，並得悉他於今年9月6日在facebook發表一則公開帖文，提及「光復香港 時代革命」，要求他回答「光復香港」及「時代革命」是什麼意思。宏逸社區主任巫啟航今日亦收到選舉主任的信，同樣稱他曾在7月25日於facebook發表帖文，提及「光復香港 時代革命」，並要求解釋當中意思。兩選舉主任分別要求陳兆陽及巫啟航在10月15日或以前回覆，若未能在限期前回覆，「會按相關法律和相關資料決定你的提名是否有效」。

巫啟航在facebook質疑帖文中哪隻字違反《基本法》，批評政府政治審查。

沙田沙角選區參選人除了獨立民主派陳兆陽，還有新民黨夏劍琨。元朗宏逸區參與人除了巫啟航，還有曹健科和工聯會姚國威。

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