石棺藏屍案3男涉謀殺開審　警誡下同拒認案中主謀 (21:15)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。控辯雙方承認事實透露，3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

控方開案陳辭稱，案發時3名被告和別名「小草」的何菱瑜同住案發單位，4人為朋友關係，首被告在佔領運動時認識小草。3名被告自稱同屬國際組織「There」的成員，平日有討論犯罪行為。首被告與事主張萬里（阿J）有金錢糾紛，聲稱事主欠債，更稱殺死事主可獲取3000萬元。

案發當日早上，小草看到首被告及第三被告用Google地圖尋找犯案地點，首被告稱「殺阿J」，第三被告則提議向事主注射酒精，假造飲醉酒現象，再殺害他。該兩名被告其後外出買繩、膠袋及哥羅芳，並將哥羅芳倒在次被告前女友的黑色內褲上，更有人把玩該內褲。

事主其後到達案發單位，小草留在閣樓，次被告從閣樓拿着沾有哥羅芳的內褲到下層客廳，隨即聽到一把男聲大叫「X你老母」，次被告回應「X你老母」，再傳出類似被掩口的「嗚嗚」聲。事後，首被告取走針筒及一個疑裝有酒精的小樽，並稱「阿J死咗」，眾人開始討論棄屍方法。小草翌日折返單位見到滲血「石棺」。

閉路電視拍攝到，3人曾於3月8日晚上，以手推車運送「石棺」至升降機，惟「石棺」過重未能運走，更滲出血水，3人遂把「石棺」推回屋內及清潔走廊。其後，3人帶同小草潛逃至台灣，小草終聯絡男友，男友赴台陪她在當地報警。

3人4月回港被捕，首被告及第三被告警誡下承認只是幫手，主謀是次被告；次被告則說沒有令事主死亡。控方透露，3人在警方錄影會面中，各有部分招認，但均是在推卸責任。法醫因屍體腐爛，未能確定死因。

死者當時的女友郭琪思供稱，事主當日打算見首被告取500萬元銀行本票，以助置業，但自此未能聯繫事主。其後，她致電首被告，獲回應稱最後在3月5日見到事主，其後首被告主動來電改口僅在3月4日見到事主，又希望她不要報警。

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