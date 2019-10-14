行人過路案審91日被告終脫罪　控辯互申訟費押後再訊 (20:00)

何官認為，尼泊爾籍女被告Thapa Kamala及的士司機的證供有不可信和前後矛盾之處，終在疑點利益歸於被告的原則下，判女被告無罪。辯方律師侯振輝表明申請訟費，同時希望法庭立即處理其申請。

不過，控方同時根據《刑事案件訟費條例》第17和18條涉「不必要或不恰當地招致的訟費」及「法律代表或其他代表對虛耗訟費的法律責任」的條文，申請向侯振輝及早前代表被告的另一大律師梁耀祥索取訟費。控方指出，因需時向兩名法律代表發出通知，建議法庭押後最少28天，並一併處理控辯雙方的申請。

侯振輝表示，法庭應立即處理其訟費申請，認為假如法庭最終裁定辯方獲訟費，便代表整件事已完結，形容控方沒基礎作出上述申請，並嘗試呈上相關案例。惟遭何官拒絕，認為相關做法等同法庭直接處理涉訟費申請的議題。何官要求侯振輝給予進一步解釋，其間批評他陳辭時多次轉移話題，「無視法庭，並說出你想說的任何事」，展示了對法律的無知（ignorance）。

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