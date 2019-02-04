【逃犯條例】律政司申禁制令　禁堵塞破壞塗鴉21紀律部隊或已婚警察宿舍 (19:16)

原告為律政司長；被告分別為「非法佔據或堵塞紀律部隊宿舍及已婚警察宿舍外公共道路的人士」，以及「損毁或干擾其他人使用紀律部隊宿舍及已婚警察宿舍的人士」。律政司將10個已婚警察宿舍，以及11個紀律部隊宿舍納入禁令範圍內（見下表）。

律政司一方在入稟狀指出，首被告行為已造成公眾妨擾，希望法庭頒令禁止首被告非法佔據或堵塞紀律部隊宿舍及已婚警察宿舍外公共道路，包括行車路及行人路，以及煽惑其他人作出該行為。

律政司一方續指出，次被告因擅闖物業造成私人妨擾，希望法庭頒令禁止次被告堵塞物業出入口，破壞當中的門、閘、窗、牆、閉路電視，以及在物業範圍內塗鴉並寫上恐嚇字句，同時禁止次被告直接或間接照射光線往物業方向。

律政司一方納入禁令的紀律部隊/已婚警察宿舍：

紀律部隊宿舍：

1）豐盛街紀律部隊宿舍

2）高翔苑

3）葵馥苑

4）葵蓉苑

5）荔景紀律部隊宿舍

6）秀茂坪紀律部隊宿舍

7）上水紀律部隊宿舍

8）順利紀律部隊宿舍

9）西九龍紀律部隊宿舍

10）黃大仙紀律部隊宿舍

11）油美苑

已婚警察宿舍：

1）青山政府宿舍

2）柴灣已婚警察宿舍

3）奥卑利街已婚警察宿舍

4）黃竹坑警察學院已婚警察宿舍

5）上水已婚警察宿舍

6）大欖水警基地幫辨宿舍

7）青衣已婚警察宿舍

8）屯門湖康警察宿舍

9）西區已婚警察宿舍

10）元朗已婚警察宿舍

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