【禁蒙面法】中年婦扯示威者口罩被摔倒　律政司證實為法庭檢控主任 (19:30)

上周六（12日）有網民發起「反緊急法遊行」，大批市民戴口罩或蒙面走到九龍街頭抗議。當日有傳媒拍攝到，一名白衣中年女子與黑衣示威者爭執，該女子試圖扯去示威者口罩，最後反被摔倒在地。事後有人在網上宣稱，該白衣女實為律政司高級二等法庭主任邱錦玲女士，律政司確認，有法庭檢控主任於當天遇襲受傷。
根據網上資料，上周六下午約5時，一名白衣中年婦在港鐵荔枝角站外與身穿黑衣及蒙面的示威者衝突，中年婦一度伸手扯示威者口罩，後來反遭摔在地上。有媒體拍攝到事發過程。
傳媒人「陳雲海」事發翌日在facebook發文稱：「有政府內部人士同我講，嗰日係街道用手抯示威者面罩呢位師奶，竟然係律政署裏邊其中一位九龍城檢察官邱錦玲Catherine YAU！」據政府官方資料，邱錦玲是九龍城裁判法院高級二等法庭主任（執行）。
律政司回覆查詢確認，一名法庭檢控主任職系的職員於周六當日遇襲受傷，並已就事件報警，現階段不適宜進一步評論。律政司續指出，任何人為達任何目的都不應該訴諸暴力。
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