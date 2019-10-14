【遮打集會】市民集會撐《香港人權與民主法案》　中環有示威者堵路 (21:11)

【21:08】大批防暴警一度進入香港站內，要求市民停止擾亂秩序的行為。大批市民指罵防暴警，大叫「走啊！」及「死黑警」，防暴警其後登上警車離開。

【21:04】香港站對開行人路有防暴警施胡椒噴霧，制服一名黑衣男子，惹起在場市民不滿。

現場有消息稱，有人一度用行李車推向警車，又有人將水樽擲向警車。車上警員其後下車向該男子施放胡椒噴霧及制服他。

【21:01】人潮已佔領干諾道中東西行線。

【20:55】遮打花園參與人數太多，人潮於遮打道、德輔道中、畢打街一帶徘徊。

【20:50】香港大會堂對出的干諾道中有大批市民聚集，一輛巴士未能前進，停在路中心。

【20:33】劉頴匡宣布，集會人潮塞滿中銀至愛丁堡一帶馬路，打橫已到雪廠街。

【20:20】干諾道中有示威者設置路障；另有大批市民疑因未能進入遮打花園集會會場，聚集在遮打道和畢打街路口。

【19:05】反修訂《逃犯條例》運動持續，美國參眾兩院將於明日（15日）復會，預計將開始辯論《香港人權與民主法案》。為表達港人對法案的支持，有市民今晚（14日）舉行集氣大會，稱要以「和平、理性、優雅」方式表達港人訴求，促請美國盡快通過法案。

約下午6時半，集會現場遮打花園已經過千人聚集，擠得水泄不通。參與集會者大叫「好仔唔當差」、「解散警隊 刻不容緩」等口號，大部分人戴上口罩。

至7時因應遮打花園已坐滿，集會申請人劉頴匡在台上指出，台後仍有位，呼籲坐到台後，又稱和警方夾好，參加者可坐在終審法院外、遮打道和皇后像廣場。

集會前警新增禁蒙面條件

在集會前，劉頴匡表示，接獲警方通知，對今晚集會的不反對通知書新增一項條件。根據警方的通知書上，列明根據《禁止蒙面規例》，任何人不得在身處根據《公安條例》第7（1）條進行公眾集會時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，表示主辦集會單位有責任提醒參與者遵守《禁止蒙面條例》。

發言人黃小姐指出，因應警方新增要求，主辦方會要求大家遵守《禁蒙面法》，惟如參加者因生病或宗教理由戴上面罩，則無法控制。被問及怕不怕集會被腰斬，她說集會有足夠糾察維持秩序。

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