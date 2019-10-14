港聞

【遮打集會】大會稱逾13萬人參加　警指高峰逾2.5萬 (23:15)

【23:15】警方表示，遮打花園最高峰時人數為25,200。

【22:55】多輛警車駛離中環碼頭附近，一名穿紅衣女子站在一輛警車車頭前阻礙警車離開，防暴警其後下車開路讓警車駛離，該女子一度與防暴警爭執。

【22:47】立法會議員許智峯於香港站外用擴音器向防暴警表示，並無目睹於民耀街被捕男子有任何行動，質疑警方濫捕，要求現場最高指揮官解釋以何罪名拘捕該名男子，許多次重複問題，但未獲回覆。

【22:43】中環碼頭天橋上防暴警指引想乘船的市民從天橋向碼頭方向離開，防暴警其後離開，市民大叫「goodbye sir」，又扮狗吠。

【22:37】有警員向傳媒舉起胡椒噴劑，要求記者保持距離。有一名婦人不斷喝罵警察，警指「你冷靜少少，你情緒會令人好驚」。

【22:33】中環碼頭天橋上防暴警拆鐵馬及雪糕筒路障。

【22:30】防暴警向大會堂方向快速推進，於民耀街制服一名黑衣男子在地。

【22:28】中環碼頭天橋上的防暴警往國際金融中心商場方向走。

【22:26】防暴警上中環碼頭天橋，稱「搭船嘅繼續排隊」。

【22:21】於中環碼頭排隊乘渡海小輪人潮仍未散，有人大叫「有文具別到尖沙嘴碼頭，有狗」。巴士站亦有長長人龍，至少有8輛警車停泊在中環碼頭附近戒備。

【22:15】中環碼頭天橋有大量人潮聚集，排隊乘渡海小輪人潮一度排至接近郵局。有人於橋上大叫「班狗落曬地啊！唔好留啊！走啊！」橋下有人回應：「我都想知點走啊！」

【22:00】港鐵表示，因應中環區進行的公眾活動，經過風險評估後，及與政府及機場管理局商討後，機場快線服務暫停

有示威者向警方方向投擲雪糕筒，未有擊中警員，亦有示威者高叫「解散警隊，刻不容緩」。

【21:58】香港站外有防暴警一度擎槍指向示威者方向，有防暴警表示「記者行開，開槍啦」，示威者則用激光筆照射防暴警。

【21:53】大批防暴警乘警車到香港站外，其後一度進入香港站。

【21:41】有示威者破壞大會堂一間美心MX分店，地上滿佈玻璃碎，示威者又用噴漆寫「罷食」、「黑心食肆」等字句，現場有人叫「今晚不要裝修，今晚是要爭取支持」，其後破壞的示威者散去。店舖外的圍板被示威者貼上多張寫上訴求的便利貼。

【21:34】有示威者於香港站對開馬路搬鐵馬及雪糕筒設路障，又用噴漆噴黑香港站閉路電視鏡頭。

【21:31】干諾道中東行開始恢復行車。

【21:24】參與集會者正乘搭不同交通工具離開，干諾道中人潮正慢慢減少。

【21:23】政府新聞處發言人表示，對今日有市民集會促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案表示遺憾。發言人指出，人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，特區政府十分重視，亦必定全力維護。發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

集會結束至少13萬人參與

【21:22】大會稱，集會人數至少有13萬。

【21:18】警方表示，大量示威者於中環遮打花園參與公眾活動，堵塞遮打道、德輔道中、干諾道中等東西行車線及夏慤道天橋西行車線，現場交通嚴重擠塞。警方呼籲示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利，警方又提醒市民留意最新交通情況。

【21:11】大會宣布集會結束，表示雖然不反對通知書上的結束時間是晚上10時半，但為方便參與集會者乘車離開，所以宣布提早結束。

【21:08】大批防暴警一度進入香港站內，要求市民停止擾亂秩序的行為。大批市民指罵防暴警，大叫「走啊！」及「死黑警」，防暴警其後登上警車離開。

【21:04】香港站對開行人路有防暴警施胡椒噴霧，制服一名黑衣男子，惹起在場市民不滿。

現場有消息稱，有人一度用行李車推向警車，又有人將水樽擲向警車。車上警員其後下車向該男子施放胡椒噴霧及制服他。

【21:01】人潮已佔領干諾道中東西行線。

【20:55】遮打花園參與人數太多，人潮於遮打道德輔道中畢打街一帶徘徊。

【20:50】香港大會堂對出的干諾道中有大批市民聚集，一輛巴士未能前進，停在路中心。

【20:33】劉頴匡宣布，集會人潮塞滿中銀至愛丁堡一帶馬路，打橫已到雪廠街

【20:20】干諾道中有示威者設置路障；另有大批市民疑因未能進入遮打花園集會會場，聚集在遮打道畢打街路口。

【19:05】反修訂《逃犯條例》運動持續，美國參眾兩院將於明日（15日）復會，預計將開始辯論《香港人權與民主法案》。為表達港人對法案的支持，有市民今晚（14日）舉行集氣大會，稱要以「和平、理性、優雅」方式表達港人訴求，促請美國盡快通過法案。

約下午6時半，集會現場遮打花園已經過千人聚集，擠得水泄不通。參與集會者大叫「好仔唔當差」、「解散警隊 刻不容緩」等口號，大部分人戴上口罩。

至7時因應遮打花園已坐滿，集會申請人劉頴匡在台上指出，台後仍有位，呼籲坐到台後，又稱和警方夾好，參加者可坐在終審法院外、遮打道和皇后像廣場。

集會前警新增禁蒙面條件

在集會前，劉頴匡表示，接獲警方通知，對今晚集會的不反對通知書新增一項條件。根據警方的通知書上，列明根據《禁止蒙面規例》，任何人不得在身處根據《公安條例》第7（1）條進行公眾集會時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，表示主辦集會單位有責任提醒參與者遵守《禁止蒙面條例》。

發言人黃小姐指出，因應警方新增要求，主辦方會要求大家遵守《禁蒙面法》，惟如參加者因生病或宗教理由戴上面罩，則無法控制。被問及怕不怕集會被腰斬，她說集會有足夠糾察維持秩序。

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